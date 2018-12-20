Havacılık Sektörünü Güçlendiren İş Birliği

Beykoz Üniversitesi ve TAV Havalimanları önemli bir iş birliğine imza attı. Akademisyenler ve sektör yöneticilerinin katılımıyla Beykoz Üniversitesi'nde 'Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi' konferansı yapıldı. TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, "Beykoz Üniversitesi ile iş birliğine giderek bu konferansa katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Sektördeki sorunların masaya yatırıldığı konferansta çözüm önerileri sunuldu

Üniversitenin Rektörlük Yerleşkesi Konferans Salonu'nda yapılan 'Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği ve Emniyet Yönetimi' konulu konferansta akademisyenler ve sektöre yön veren yöneticiler yaptıkları konuşmalarla önemli noktalara dikkat çektiler.

'Havacılık Sektöründe İş Sağlığı & Güvenliği Yönetimi ve Uygulamaları' adlı ilk oturumda açılış konuşmasını Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman yaparken, TAV Fraport Terminal İşletmeciliği Yönetim Sistemleri Müdürü Dr. Musa Güngören de moderatörlüğü üstlendi.

Bu iş birliği bizi mutlu ediyor

TAV Havalimanları olarak bugün 21 ülkede 76 havalimanında faaliyet gösterdiklerini belirten TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, havacılığın tüm ülkeler için stratejik öneme ve küresel standartlara sahip bir sektör olduğunu söyledi. Ünlü, "TAV olarak, yolcularımıza iyi bir seyahat deneyimini sunmak, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak üzere en yüksek standartlarda çalışıyoruz. Beykoz Üniversitesi'yle iş birliğine giderek bu konferansa katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Konferansı her yıl yapacağız

Rektör Durman da yaptığı konuşmada Beykoz Üniversitesi ve TAV Havalimanları iş birliği ile düzenlenen bu konferansın büyük önem taşıdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üniversitemizin ve havacılıkta iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan sektörün değerli temsilcilerinin bir araya gelmesi ve bu konuları kamuoyunun gündemine getirmesi çok önemli. Amacımız bu konferansı düzenli bir hale getirmek ve yılda en az bir kez düzenlemek. İş sağlığı ve güvenliği gibi önemli bir konuda gerçekleştirilen bu konferansın gerçekleşmesinde emeği olan TAV başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim."

TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Müdürü Emrah Gürer, THY İş Güvenliği Şefi Muhammet Topçu, Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Harun Karakavuz, SunExpress Çevre ve İSG Uzmanı Bengü Yalçın, Çelebi Hava Servisi Güvenlik, İSG ve Çevre Müdür Yardımcısı Akın Özmen Çakır, TAV Ankara Terminal İşletmeciliği İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Yetkili Uzmanı Hüseyin Turhan Tok, Cumhuriyet Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Gültekin Coşkun da konuşmalarını yaptılar.

Çözüm önerileri sunuldu

Konferansın öğleden sonra yapılan 'Havacılık Sektöründe SMS (Emniyet Yönetim Sistemi) ve Uygulamaları' oturumunun ilk konuşmasını Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Baki Aksu yaptı. Moderatörlüğünü TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Müdürü Emrah Gürer'in yaptığı oturumda sırasıyla Havaş Yer Hizmetleri Yönetim Sistemleri Müdürü Başak Helen Taşkan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. Ender Gerede, TAV Ege Terminal İşletmeciliği İş Sağlığı Güvenliği Şefi - SMS Yöneticisi İsa Komi, THY OPET Çevre ve Kalite Müdürü Ceyda Ergi de kendi alanlarında önemli konuları dile getirdiler. Yapılan konuşmalarda havacılık sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği masaya yatırılarak sorunların çözümü konusunda öneriler sunuldu.