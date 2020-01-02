Havacılık sektörünün yıldızları bu okulda yetişecek - Son Dakika
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Havacılık sektörünün yıldızları bu okulda yetişecek

6 saat önce

Eğitimde ihtisas liseleri kurmak için çalışma başlatan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Ulusal ve uluslararası havacılık standartlarını bilen teorik, teknik ve uygulama bilgisine sahip bireyleri yetiştirmek için inşallah havacılık lisesi açacak.

Havacılık sektörünün yıldızları bu okulda yetişecek, System.String[]

Eğitimde ihtisas liseleri kurmak için çalışma başlatan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Ulusal ve uluslararası havacılık standartlarını bilen teorik, teknik ve uygulama bilgisine sahip bireyleri yetiştirmek için inşallah havacılık lisesi açacak. Okulun yapımıyla birlikte sektörün kalifiye eleman sorunu çözüleceği gibi, gençlerimizin daha nitelikli işlerde çalışmasına olanak sağlanacak" dedi.


Havacılık Lisesi'nin kendilerini heyecanlandıran bir projemiz olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Havacılık sektörünün son yıllarda göstermiş olduğu gelişme bu sektörde çalışacak personele olan talebi oldukça artırdı. Bu okulda havacılık sektöründe yetişmiş nitelikli mezunlar verilecek. Bu nedenle Melikgazi Havacılık Lisesi'nin ilçemizde kurulması ve havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu yer hizmetleri, kabin hizmetleri ve lojistik hizmetleri gibi alanlarda çalışacak kişilerin yetiştirilmesi mümkün olacak. Okulun yapımıyla birlikte sektörün kalifiye eleman sorunu çözüleceği gibi, gençlerimizin daha nitelikli işlerde çalışmasına olanak sağlanacak" dedi. Eğitimi kuvvetlendiren ve istihdamın önünü açan bir proje olduğunu vurgulayan Başkan Palancıoğlu şunları ifade etti;


"Kayseri eskiden uçakların üretildiği yerdi. Havacılık sektörünü yeninden burada canlandırmamız lazım. Kayseri'de üniversiteye öğrenci yetiştirecek bir lise eksik. ve hava ikmal gibi uçak bakımı, yer hizmetleri gibi alanlarda çalışacak personele ihtiyaç var. Türkiye'de son 20 yıl içerisinde 26 olan havalimanı sayısı 2 katına çıktı. Şuanda bütün havacılık alanında, çalışacak personele ihtiyaç var. İnşallah Allah nasip ederse Melikgazi'mizde bu projemizi hayata geçireceğiz. Planlarını son haline getirdik. Bu liseyle gençlerin havacılık alanında garanti iş bulmalarına olanak sağlayacağız. Havacılık sektörü AR-Ge'si en fazla olan sektör. Bu sektörde çalışan çocuklarımız inşallah organize sanayide, fabrikalarımızda görev alacak ve Kayseri'nin sanayisini biraz daha üst seviyelere çıkaracak." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:57 Kaynak: İHA
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