Havacılık tutkunu Trabzonlu genç model uçak yaptı - Son Dakika

Havacılık tutkunu Trabzonlu genç model uçak yaptı

22.02.2021 13:05

Trabzon'un Araklı ilçesinde havacılık tutkunu 19 yaşındaki Samed Yıldız, boş zamanlarında çeşitli işlerde çalışarak kazandığı harçlıklarıyla F-5 model uçağı yaptı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde havacılık tutkunu 19 yaşındaki Samed Yıldız, boş zamanlarında çeşitli işlerde çalışarak kazandığı harçlıklarıyla F-5 model uçağı yaptı.

Endüstri Meslek Lisesi Elektrik ve Elektronik Bölümü mezunu Samed Yıldız, çocukluktan itibaren tutkusu olan havacılığa ilgisini drone ve model uçaklar yaparak sürdürüyor.

Pervaneli motor taktığı model uçağını uçurmak için testlere devam eden Yıldız, AA muhabirine, Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde yer alan ve Türk Yıldızları'nın akrobasi gösterilerinde kullandığı F-5'in modelinin yapımını yaklaşık 1 ayda tamamladığını söyledi.

Model uçağın yapımında sıkıştırılmış köpük, ahşap ve silikonun yanı sıra farklı malzemeler kullandığını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan F-5'in aynısını yapmak istedim. Sıkıştırılmış köpükle dış bölümünü yaptım ayrıca ahşap ve silikon kullandım. Yaklaşık 10 metre kablo kullandım. Uzunluğu 1,63 metre, kanat açıklığı ise 1,03 metre. Tekerlerini dedemle birlikte yaptım. Arabalarda bulunan yağ pompası borusunu kullanarak ve şekil vererek teker sistemini yaptım. İki kapak var ve bunlar açıldığında tekerler dışarı çıkıyor. Açıldıktan sonra kapak tekrar kapanıyor. Böylece kanat yüzeyini işgal etmemiş oluyor. Uçağın kendisinde olduğu gibi modelde de iki tane motor var. Elektrikli jet motorlarında çok yüksek akım nedeniyle batarya çabuk bitiyor. O nedenle pervaneli sistemi yaptım."

Yıldız, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a havacılık tutkusunu gençlere aşılamasından dolayı teşekkür ederek, "Devletimiz ve büyüklerimiz bu yolda adım atıyorlar, vatana ve millete faydalı iş yapıyorlar. Bu uğraşların devamının gelmesi için bizler de böyle çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Uçağı kamera gibi çeşitli eklentilerle geliştirmeye devam edeceğine değinen Yıldız, ailesinin de kendisine destek olduğunu ifade etti.

Yıldız, "Babam çalışıyor, ona yardım ediyorum, harçlığımı çıkarıyorum. Boş zamanlarımda farklı işlerde çalışarak para kazanıyorum. Bu tutkumu babamdan aldığım parayla değil, kendi kazandığımla yapıyorum. Çevremde 'Yapamazsın.' veya 'Boşuna uğraşma.' diyenler çıkıyor. Ben buna rağmen zevkle bu işi yapmaya devam ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Drone ve model uçak gibi farklı denemeler için bugüne kadar yaklaşık 15 bin lira harcadığına değinen Samed Yıldız, uçuş için yer sıkıntısı yaşadığını, yetkililerden bu konuda destek beklediğini sözlerine ekledi.

Havacılık tutkunu Trabzonlu genç model uçak yaptı
Havacılık tutkunu Trabzonlu genç model uçak yaptı
Havacılık tutkunu Trabzonlu genç model uçak yaptı
Havacılık tutkunu Trabzonlu genç model uçak yaptı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havacılık tutkunu Trabzonlu genç model uçak yaptı - Son Dakika


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