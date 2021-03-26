Havacılık Uygulama Merkezi'nden ziraat mühendislerine özel İHA eğitimi - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama Merkezi (AHUM) ziraat mühendisleri için özel olarak düzenlenen İHA-1 eğitimi düzenledi. Eğitimlere katılan Platin Kimya Ürün ve Ar-ge Geliştirme Direktörü Mustafa Dere ve 13 bölge müdürü de eğitimlerini tamamlayarak İHA-1 ehliyetlerini aldı. Mustafa Dere'ye İHA-1 ehliyetini ve Haberleşme ve Telsiz Sertifikasını Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker takdim etti.

Kullanım alanı genişletilebilir

Görüşmede ayrıca ürettiği 200'e yakın ilaç çeşidi ile özellikle tarımsal anlamda ihracat yapan ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılarda bulunan şirketle iş birlikleri de görüşülerek bölge ekonomisine nasıl katkıda bulunabileceği değerlendirildi. Görüşmeye AHUM Merkez Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu ve Merkez Müdür Yrd. Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Topuz da katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, drone kullanımlarının her alanda yaygınlaştığını belirterek, "Tarım sektöründe de drone kullanımı artıyor. Tarım alanlarının drone ile takibi ve ilaçlama uygulamaları yaygınlaşıyor. Bu dönüşümde Akdeniz Üniversitesi olarak biz de tarım sektörüne destek veriyoruz." ifadelerini kullandı. - ANTALYA