Son Dakika Haberleri: Havacılık ve uzay sektöründe 41 proje için yatırım teşvik belgesi
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Havacılık ve uzay sektöründe 41 proje için yatırım teşvik belgesi

4 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4,5 milyar lira olan 41 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Havacılık ve uzay sektöründe 41 proje için yatırım teşvik belgesi , System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4,5 milyar lira olan 41 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:54 
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