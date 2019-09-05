Havacılık ve uzay sektöründe 41 proje için yatırım teşvik belgesi
4 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4,5 milyar lira olan 41 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4,5 milyar lira olan 41 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:54
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