Son Dakika Haberleri: Havacılıkla ilgili soruların yanıtı SHGM'den öğrenilebilecek
Son Dakika Ekonomi Havacılıkla ilgili soruların yanıtı SHGM'den öğrenilebilecek - Son Dakika Ekonomi

Havacılıkla ilgili soruların yanıtı SHGM'den öğrenilebilecek

6 saat önce

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) faaliyet alanına giren konularla ilgili vatandaşların öğrenmek istedikleri soruları yöneltebilecekleri "SHGM'ye Sor" sistemi hayata geçirildi.

Havacılıkla ilgili soruların yanıtı SHGM'den öğrenilebilecek, System.String[]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) faaliyet alanına giren konularla ilgili vatandaşların öğrenmek istedikleri soruları yöneltebilecekleri "SHGM'ye Sor" sistemi hayata geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilgi İşlem Birimi tarafından hazırlanan "SHGM'ye Sor" sistemi üzerinden vatandaşlar, Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularla ilgili öğrenmek istedikleri soruları yöneltebilecek.

Sistem üzerinden sorularını ileten vatandaşlar, ilgili birimler tarafından hem mevzuat hem de uygulamaya ilişkin ayrıntılı şekilde bilgilendirilecek. Gelen sorular, doğrudan ilgili birimlerce yanıtlanarak zaman kaybının önüne geçilecek.

Genel Müdürlük, gelen sorular ve verilen yanıtları içeren bilgi havuzu oluşturacak. Söz konusu uygulamayla en çok hangi konularda bilgi eksikliği olduğunun tespiti yapılarak, bu yönde çalışma yapılacak.

Başvuru sahiplerinden, yanıtlardan sonra alınacak değerlendirmeler doğrultusunda da daha iyi hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtı
CHP'li Gürsel Tekin, "Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı" diyerek e-hacizden vazgeçilmesi çağrısında bulundu Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 41 basamak geriledi Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 18:28:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havacılıkla ilgili soruların yanıtı SHGM'den öğrenilebilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]