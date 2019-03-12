Son Dakika Haberleri: Havacılıkta ciro yıllık 110 milyar liraya ulaştı

Havacılıkta ciro yıllık 110 milyar liraya ulaştı

1 saat önce

Türkiye'de 2003'te 3 milyar lira olan sivil havacılık sektörünün cirosu, geçen yıl 110 milyar liraya yükseldi.

Havacılıkta ciro yıllık 110 milyar liraya ulaştı, System.String[]
Türkiye'de 2003'te 3 milyar lira olan sivil havacılık sektörünün cirosu, geçen yıl 110 milyar liraya yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:20 

Türkiye, Ekonomi
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