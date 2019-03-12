Havacılıkta ciro yıllık 110 milyar liraya ulaştı
1 saat önce
Türkiye'de 2003'te 3 milyar lira olan sivil havacılık sektörünün cirosu, geçen yıl 110 milyar liraya yükseldi.
Türkiye
'de 2003'te 3 milyar lira olan sivil havacılık sektörünün cirosu, geçen yıl 110 milyar liraya yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:20
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