Havacılıkta kadın istihdamı artıyor; Pegasus kadın çalışan hedefine 5 yıl önceden ulaştı - Son Dakika

Havacılıkta kadın istihdamı artıyor; Pegasus kadın çalışan hedefine 5 yıl önceden ulaştı

Türk sivil havacılık sektöründe görev yapan kadın çalışan sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor.

Havacılıkta kadın istihdamı artıyor; Pegasus kadın çalışan hedefine 5 yıl önceden ulaştı, System.String[]

Türk sivil havacılık sektöründe görev yapan kadın çalışan sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor. Pilot, hava trafik kontrolörü ve bakım teknisyeni de dahil sektörün her meslek grubunda kadın çalışan sayısında önemli artışlar yaşanırken, Pegasus Hava Yolları da 2025 yılı için hedeflediği kadın çalışan sayısına 5 yıl önceden ulaştı. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "İcra kurulumuzun yüzde 25'i kadınlardan oluşuyor. Şirket genelinde yüzde 32,2 kadın çalışan var. Bazı bölümlerimizde kadın çalışanların oranı erkekleri geçmiş durumda" dedi.

Türkiye'de havayolu şirketlerinin hızla büyüyen filosu, artan altyapı ve yatırımları sektör istihdamına da olumlu yansıdı. 2003-2018 yıllarında havayolu şirketlerinin uçak sayısı yüzde 237, koltuk kapasitesi yüzde 276, kargo kapasitesi yüzde 659 arttı, yurt içinde ve yurt dışında uçulan toplam nokta sayısı 384'e ulaştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre de 2003 yılında 65 bin olan personel sayısı artık 200 binleri de geçti. İstihdamdaki artış kadın çalışan sayısına da olumlu yansıdı.

KADIN PİLOT SAYISI DA ARTIYOR

Pilot, teknisyen, hava trafik kontrolörleri de dahil sektördeki her meslek grubunda kadın sayısı artıyor. 2 yıl önceki verilere göre, kadın çalışan oranı havayolu taşımacılığında yüzde 32 ila yüzde 60, kargo taşımacılarında yüzde 12- 15, daha çok ulusal savunma havacılığını destekleyen tasarım/imalat odaklı havacılık kuruluşlarında yüzde 8 - 25 arasında değişiyor. Mesleklere göre kadın çalışan oranı, mühendislerde yüzde 30, pilotlarda yüzde 3,5, kabin hizmetlerinde yüzde 65, bakım teknisyenlerinde yüzde 1,7 oldu. SHGM tarafından 2018 yılında "Sivil Havacılıkta Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme" çalışmaları da başlatılırken özellikle kadınları havacılıkla ilgili alanlarda eğitim ve öğretime teşvik etmek üzere SHGM bünyesinde, Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonu da kuruldu.

BAZI BÖLÜMLERDE KADIN SAYISI ERKEKLERİ GEÇTİ

"İş kadını dostu 50 lider" arasında olan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, şirketlerindeki kadın istihdamıyla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu. 2025 yılı kadın çalışan sayısı hedeflerini şimdiden tutturduklarını vurgulayan Nane, "İcra kurulumuzun yüzde 25'i kadınlardan oluşuyor. Şirket genelinde yüzde 32,2 kadın çalışan var. Bazı bölümlerimizde kadın çalışanların oranı erkekleri geçmiş durumda. Teknik ve pilotaj bölümlerinde ise kadın çalışan sayımız az, amacımız buralardaki yüzdeyi de yukarıya çıkarmak. Çünkü 2025 yılında kadın çalışan hedefimizi yüzde 25 olarak belirlemiştik. Biz şimdiden o hedefi yüzde 32,2 ile tutturduk ama şirketi daha verimli kılmak için bunu daha da ileriye götürmek istiyoruz. Asıl amacımız verimliliği artırmak, verimliliği artırdığınız zaman, bunu yapmayan şirketlerden öne geçmiş oluyorsunuz. Bu da size pozitif rekabet avantajı sağlıyor" dedi.

"VERİMLİLİK İÇİN YERİMİZİ KADINLARA BIRAKMALIYIZ"

İş dünyasında verimlilik vurgusu yapan Nane, "Kadınlarla beraber çalışmak hatta onları yetkilendirmek, kariyerlerinde ileriye gidebilecekleri ortamları sağlamak bizlerin görevidir. Bunu biz erkekler yapmalıyız; madem erkek egemen bir toplumdayız, verimliliği sağlamak istiyorsak yerimizi kadınlara bırakmalıyız. Neşat Ertaş'ın "kadınlar insansa, biz insanoğluyuz" diye çok güzel bir sözü var. Ertaş da farklı bir boyutta kadınların önemini dile getiriyor. Kadınlar, hayatın her noktasında erkeklerle eşit derecede önemlidir. İş dünyasında erkeklerden daha da önemli, yapılan çalışmalar hep bunu gösteriyor. Çünkü daha sakin, rasyonel karar verebiliyorlar" diye konuştu.

"BM KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ PLATFORMUNA KATILAN DÜNYADAKİ İLK HAVAYOLU ŞİRKETİYİZ"

Cinsiyet dengesini sağlamanın önemli bir şirket hedefi olduğunu aktaran Nane, "Birçok programa üye olduk, eğitimler gerçekleştirdik. Birleşmiş Milletler'in (BM) Kadının Güçlenmesi Prensipleri platformuna katılan dünyadaki ilk havayolu şirketiyiz, sözleşmeyi 2016 yılında imzaladık. Sivil havacılığın kadın girişimini destekleme platformumuz var, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak amacıyla Yanındayız Derneği ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KADINLARA YAPILAN HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIYIM"

Son zamanlarda hızla artan kadın cinayetlerine ve şiddet haberlerin tepki gösteren Nane, "Kadınlara yapılan her türlü şiddete karşıyım. Kadınları fiziksel veya sözel güçle ezmeye kimsenin hakkı yok, bunun bir şekilde kanunlar ve uluslararası anlaşmalar nezdinde de imza altına alınması gerekiyor" diye konuştu.

"HİJYEN KURALLARINA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Havayolu şirketi olarak çok etkin bir şekilde hijyen kurallarına önem verdiklerine ve uyduklarına da değinen Mehmet T. Nane, "Sosyal mesafe kurallarına uyulmasını takip ediyoruz. Ortak alanlarda dezenfeksiyon işlemlerini her günün sonunda yapıyoruz. Gümüş iyon teknolojisiyle en ücra noktayı bile gören dumanlama sistemiyle temizleyerek misafirlerimizin ve çalışanlarımızın hijyen ve güvenliğini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

PEGASUS'UN TOPLUMSAL CİNSİYET DENGESİ ÇALIŞMALARI

SHGM Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonu'nun bir üyesi olan Pegasus Hava Yolları; kadınlar arasında havacılıktaki fırsatlar hakkında farkındalığın artması, kadınların havacılıktaki niceliksel ve niteliksel rolü ve etkinliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor. IATA üyesi hava yollarının sektördeki üst düzey veya kadınların temsilinin az olduğu rollerde kadınların temsilini 2025 yılına kadar yüzde 25 veya en az yüzde 25'e kadar artırması için oluşturulan gönüllü bir girişim olan '25by2025'i dünyada ilk imzalayan hava yolu şirketlerinden biri oldu. Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk'ün eş başkanlığında kurulan ve şirketlerin satış bölümlerinde kadın-erkek dengesini sağlamayı hedefleyen Women in Sales (WiS) platformunu destekleyen Pegasus; ayrıca Yanındayız Derneği, wTech Teknolojide Kadın Derneği ve PWN Eşitlik Elçileri gibi oluşumlara da destek veriyor.

"UÇAK İÇLERİ EN HİJYENİK ORTAMDIR"

Uçakların içinin dünyada olabilecek en hijyenik ortam olduğunu aktaran Nane, "Uçaklarda yüksek partikül emici filtreler var. Benzer filtrasyon sistemi ameliyathanelerde kullanılıyor. Uçağın içindeki hava 3 dakikada bir yenileniyor. Yenilenen havanın yüzde 40'ı HEPA filtrelerden geçiyor ve bütün partiküller emiliyor. Yüzde 60'ı da dışarıdan motordan geçerek geliyor. O esnada motorun ısısı bin 300 derece, tamamen steril bir hava içeriye veriliyor. Her uçak seferi sonrası temas edilen alanlar özel solüsyonlarla temizleniyor. Her günün sonunda uçak içi tekrar dip köşe temizleniyor. Uçuş yapılırken bu dezenfektanlarla tuvaletleri de temizliyoruz" dedi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Havacılıkta kadın istihdamı artıyor; Pegasus kadın çalışan hedefine 5 yıl önceden ulaştı - Son Dakika Ekonomi

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