Havacılıkta rota yerlileştirme
1 saat önce
Türkiye'nin milli hava platformlarında kullanılan iklimlendirme sistemlerinin yerli olarak üretilmesini amaçlayan Uçar Platformlarda Kullanılan İklimlendirme Sistemleri Projesi başarıyla tamamlandı.
Türkiye'nin milli hava platformlarında kullanılan iklimlendirme sistemlerinin yerli olarak üretilmesini amaçlayan Uçar Platformlarda Kullanılan İklimlendirme Sistemleri Projesi başarıyla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:51
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