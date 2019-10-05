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Havacılıkta rota yerlileştirme

1 saat önce

Türkiye'nin milli hava platformlarında kullanılan iklimlendirme sistemlerinin yerli olarak üretilmesini amaçlayan Uçar Platformlarda Kullanılan İklimlendirme Sistemleri Projesi başarıyla tamamlandı.

Havacılıkta rota yerlileştirme, System.String[]

Türkiye'nin milli hava platformlarında kullanılan iklimlendirme sistemlerinin yerli olarak üretilmesini amaçlayan Uçar Platformlarda Kullanılan İklimlendirme Sistemleri Projesi başarıyla tamamlandı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:51 
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