Havacılıkta yeni çağın başlangıcı: Elektrikli motorla ilk tarifeli uçak seferi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Havacılıkta yeni çağın başlangıcı: Elektrikli motorla ilk tarifeli uçak seferi yapıldı - Son Dakika Dünya

Havacılıkta yeni çağın başlangıcı: Elektrikli motorla ilk tarifeli uçak seferi yapıldı

6 saat önce

Dünyanın tamamen elektrikli ilk tarifeli uçak seferi Kanada'nın batısındaki Vancouver kentinde gerçekleşti.

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Dünyanın tamamen elektrikli ilk tarifeli uçak seferi Kanada'nın batısındaki Vancouver kentinde gerçekleşti. Deneme amaçlı yapılan seferde altı yolcu kapasiteli bir deniz uçağı kullanıldıView on euronews

Havacılıkta yeni çağın başlangıcı: Elektrikli motorla ilk tarifeli uçak seferi yapıldı

Vancouver, Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:27 
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