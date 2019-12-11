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Havacılıkta yeni çağın başlangıcı: Elektrikli motorla ilk tarifeli uçak seferi yapıldı
6 saat önce
Dünyanın tamamen elektrikli ilk tarifeli uçak seferi Kanada'nın batısındaki Vancouver kentinde gerçekleşti.
Dünyanın tamamen elektrikli ilk tarifeli uçak seferi Kanada'nın batısındaki Vancouver kentinde gerçekleşti. Deneme amaçlı yapılan seferde altı yolcu kapasiteli bir deniz uçağı kullanıldıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:27
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