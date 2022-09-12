Havada 9 saat kalabilen güvercinler, birincilik getirdi

VAN'ın İpekyolu ilçesinde Abdullah (45) ve Kadir (40) Yıldızbaş kardeşler, 20 yıldır evlerinin bahçesinde evcil güvercin besliyor. Kuş sevgisini hobiye dönüştüren 2 kardeş, güvercinler için her yıl 20 bin TL harcıyor. Havada 8-9 saat kalabilen güvercinler, 2 kardeşe yarışmada birincilik de getirdi. Abdullah Yıldızbaş, "Kuşlarımızın çiftini 5- 10 bin liradan satıyoruz. Uzun süre havada kaldıkları için değeri yüksek oluyor" dedi.

İpekyolu'na bağlı Selimbey Mahallesi'nde oturan Yıldızbaş kardeşler, kuş sevgilerini hobiye dönüştürerek, evlerinin bahçesine kümes kurdu. Kardeşler, burada 30 evcil güvercine özenle bakıp, ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Gelinlik dükkanı işleten ancak hobi olarak kuş beslediğini belirten Kadir Yıldızbaş, evcil güvercinlerinin uzun süre havada kalabildiğini, taklalar atarak görsel güzellik oluşturduğunu söyledi. Yıldızbaş, 'Van kuşu' olarak da bilinen evcil güvercinlerin çiftinin 5- 10 bin liradan satıldığını belirtti. 'Van kuşu'nun yüksek uçuş yaptığını ve havada süre kaldığını anlatan Yıldızbaş, "Her yıl Van'da yarışmalar yapılır. Bu yıl da bu yarışma yapıldı. En fazla havada kalan kuşlar, bizim oldu. Geçtiğimiz 25 Temmuz'da yapılan yarışmada 2 kuşum, 8-9 saat gibi havada kalarak birinci geldi. 70 kişi, bu kuşları izledi" diye konuştu.3 çocuk babası Abdullah Yıldızbaş da hobi olarak kuş beslediklerini ve evcil güvercinlere özenle baktıkları dile getirerek, "Kuşlar için buğday, arpa, aspir, besi yemi ve mısır alıyorum. 1 yılda 20 bin TL masrafımız gidiyor. Uzun süre havada kalabilen kuşlardan 2'si, bu yılki yarışmada birinci oldu. Bu da bizi mutlu etti. Saat 09.00'da kuşları uçuruyorum, 19.00 gibi dönüyorlar. Bu süre zarfında havada kalıyorlar. Bazı kuşlarımız, 13 saat de havada kalabiliyor. Kuşlarımızın çiftini 5 ile 10 bin TL arasında satıyoruz. Uzun süre havada kaldıkları için değeri yüksek oluyor" dedi.