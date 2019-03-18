Son Dakika Haberleri: Havada Arızalanan Uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na İndi

Havada Arızalanan Uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na İndi

28 dakika önce

İstanbul-Trabzon seferini yapan Anadolu Jet'e ait yolcu uçağı, flap arızası sebebiyle Trabzon'a inemeyince Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı.

Havada Arızalanan Uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na İndi, System.String[]
İstanbul- Trabzon seferini yapan Anadolu Jet'e ait yolcu uçağı, flap arızası sebebiyle Trabzon'a inemeyince Ordu- Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Trabzon'a gitmek üzere havalanan Anadolu Jet'e ait yolcu uçağının Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında kanadında daha düşük hızla ve daha kısa sürede inişi sağlayan flap arızası meydana geldi. Bunun üzerine pilot Trabzon Havalimanı'na inmekten vazgeçip pist uzunluğu 500 metre daha uzun olan Ordu-Giresun Havalimanı'na yöneldi. Uçak sorunsuz bir şekilde havalimanına iniş yaparken, yolcular otobüsle Trabzon'a gönderildi. Pilotun 2 bin 500 metre uzunluğundaki Trabzon Havalimanı'na inişten vazgeçip, güvenli bulduğu için 3 bin metre pist uzunluğuna sahip Ordu-Giresun Havalimanı'nı tercih ettiği öğrenildi. Uçaktaki arızanın giderilmesine çalışılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Trabzon, Ordu, Giresun, Güncel
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