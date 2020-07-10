Havada asılı, yüzeyde tutunmuş virüsler elektromanyetik enerjiyle yok ediliyor

Yerli teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren teknoloji geliştirdi. Geliştirilen Vironance teknolojisi ile havada asılı, yüzey ve yüzeyin altına tutunmuş olan virüsler, elektromanyetik enerji ile saniyede milyarlarca kez titreştirilip rezonansa sokularak etkisiz hale getiriliyor.



Tüm dünyada etkili olmaya devam eden koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsü yok etmek adına çalışmalar sürdürülürken, İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren Smarte teknoloji adlı yerli firma koronavirüsü etkisiz hale getirmeyi amaçlayan teknoloji geliştirdi. Firma yetkililerinin aktardıkları bilgilere göre geliştirilen 'Vironance' adlı teknoloji ile havada asılı kalan ya da gündelik hayatta dokunulan alanlara tutunmuş virüsler elektromanyetik enerji ile saniyede milyarlarca kez titreştirilip rezonansa sokularak etkisiz hale getiriliyor. Havalandırma sistemleri ve klimalara da monte edilebilen teknoloji ile ortamdaki havada var olabilecek virüsler yok edilebiliyor. Ayrıca teknoloji ile günlük hayatta insanların sıkça dokunduğu yüzeylerde kullanıldığında virüsü etkisiz hale getirebiliyor. Firma geliştirdiği teknoloji ile otellerde, okullarda, alışveriş merkezlerinde ve insanların toplu bulunabileceği alanlarda virüsleri etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan firmanın kurucu ortağı Melih Ballıkaya, bulaşma riskinin yüksek olduğu alanlara odaklandıklarına işaret ederek, "Bu teknoloji sadece havada değil, yüzeyde de bir uygulama alanına sahip. Bu noktada virüsleri yakalayıp, titreştirerek parçalıyor" dedi.



"Ürünün testlerine devam ediliyor"



Ballıkaya, bu ürünün yapımına 'Acaba havadaki virüsleri tespit edebilir miyiz' sorusuyla başladıklarını belirterek, "Koronavirüs ilk ortaya çıktığında hava yoluyla ciddi bir bulaşma riskinin olduğu açıklanmıştı. Bizde bilimsel çalışmalara başladıktan sonra, virüsü tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için çalışmalarımıza yön verdik. Bu noktada 'Vironance' adlı teknolojiyi geliştirdik. Bu yönde çok fazla ürün ve çalışmalarımız olacak. Şu anda aslında teknolojiyi biraz daha ön plana çıkarıyoruz. Geliştirdiğimiz bu teknolojinin uygulanacağı klimaların santrallerinin emiş kısımlarında kirli havadaki virüslerin etkisiz hale getirilmesi üzerine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu ürünlerle ilgili yetkili kamu kuruluşlarına başvurularda bulunduk. Ürünün testleri devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve çeşitli bakanlıkların bu konuyla ilgili ciddi çalışmaları bulunuyor" ifadelerini kullandı.



"Sürekli dokunduğumuz her alanlarda bu teknoloji kullanılabilir"



Bu teknolojinin aslında her alanda kullanılabileceğinin altını çizen Ballıkaya, "Klimalarda, asansörlerde, evrakların sık sık el değiştirdiği yerlerde veya sürekli dokunduğumuz her alanlarda kullanılabilir. Bu ürünü farklı birçok teknolojiye entegre edebiliyoruz. Bilgisayar veya cep telefonlarına da entegre edebileceğiz. Bu ürün sadece virüslerin kabuklarını titreştirerek parçalayıp onları etkisiz hale getiriyor. Bu teknoloji sadece virüslere odaklandığı için çok az enerji tüketiyor. Tamamen yerli bir teknoloji olan bu üründe, Türkiye'deki mühendisler ile çalışmalarımız yapıldı. Seri üretimi de Türkiye'de ve buraya uygun olacak şekilde bu teknolojiyi geliştirdik. Yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın bir Ar-Ge bütçemiz oldu" diye konuştu.



"Okullar açılana kadar bu teknolojiyi hizmete sunmayı hedefliyoruz"



Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün virüslerin hava yoluyla da bulaştığına ilişkin yayımladığı makaleden bahsederek, "Geliştirdiğimiz bu teknolojiyle iklimlendirme sistemlerindeki emiş tarafındaki noktalarda kullanarak, virüslerin sisteme girmesini engelleniyor. Virüslerin kabukları titreşerek, klimaya veya sisteme girmeden etkisiz hale geliyor. Bu sayede temiz bir hava ortama girmiş bulunuyor. Bu teknoloji, alışveriş yaptığımız mekanlarda veya daha çok yoğun kullandığımız bölgelerde iklimlendirme sistemlerini temiz hale getiriyor. Okullarda da yine iklimlendirme sistemi ve ortamında etkisiz hale getirmesini sağlayacak bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı ürün haline getirdik, testleri sürüyor. Okullar açılana kadar bu teknolojiyi hizmete sunmayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL