Havada Bomba İhbarı Yapılan Uçak İsveç'e Geri Döndü

Norveç Havayollarının Stockholm-Nice seferini yapan uçağı, kalkıştan bir süre sonra bomba ihbarı nedeniyle Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na geri döndü.

Norveç Havayollarının Stockholm-Nice seferini yapan uçağı, kalkıştan bir süre sonra bomba ihbarı nedeniyle Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na geri döndü.



İsveç Deniz ve Hava Kurtarma Merkezi Sözcüsü Johan Beischer, söz konusu Boeing 737 tipi uçağın 169 yolcusu bulunduğunu açıkladı.



Bomba alarmının yerel saatle 10.09'da verildiğini söyleyen Beischer, uçağın Arlanda Havalimanı'na geri dönerek saat 10.30'da iniş yaptığını kaydetti.



Beischer, polisin, yolcuların tahliyesinden sonra uçakta bomba arayacağını ifade etti.



Bu arada, uçağın yolcuları arasında bulunan İsveç Milli Yüzme Takımı sporcusu Isak Eliasson, ülkenin devlet televizyonu SVT'ye, uçakta sessizce tahliye edilmeyi beklediklerini söyledi.

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