Havada gergin dakikalar! Yılan, önce boğduğu kartalı başından tutarak tek hamlede yuttu - Son Dakika

Vahşi doğaya ilişkin videolar, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Daha önce kaydedildiği belirtilen yılan ve kartalın görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Metrelerce yükseklikteki elektrik direğinde kaydedilen görüntülerde kartalı sıkıca kavrayan yılanın, rakibini saniyeler içerisinde alt etmesi yer alıyor.

KARTALIN ÖLÜM SESSİZLİĞİ

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay ise kartalın hareketsiz durması. Rakibine karşı hiçbir tepki vermeyen kartalın hareketsiz durmasının nedeni, daha önceden boğulmuş olması. Yılan, boğarak çaresiz bıraktığı avını daha sonra zorlanmadan midesine indiriyor. Bu görüntüler milyonlarca izlenme aldı.