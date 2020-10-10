Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber - Son Dakika

Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber

10.10.2020 09:49
Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber, System.String[]

Kayserili erkek kuaförü Faruk Kafkas, berber dükkanının dışında, yamaç paraşütünde, su altında ve dağda saç tıraşı yaptığı görüntüler büyük ilgi görüyor.

Kayserili erkek kuaförü Faruk Kafkas, berber dükkanının dışında, yamaç paraşütünde, su altında ve dağda saç tıraşı yaptığı görüntüler büyük ilgi görüyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde erkek kuaförü olan Faruk Kafkas, dükkanı dışında çeşitli yerlerde yaptığı saç tıraşı ile dikkatleri üstüne çekiyor.

Pandemi dönemi nedeniyle berber ve kuaförlük mesleğine dikkat çekme adına çalışmalar yaptığını ve Türk Ordusu'nun marşından esinlendiğini anlatan Faruk Kafkas, "Türk Ordusu'nun marşına esinlenerek havada, karada ve suda bir proje gerçekleştirmek için düşüncelere kapıldık. Plan yaptık, proje yaptık, yazdık, çizdik bir şekilde bunun sonucuna varmayı başardık. Suyun altında, havada, karada ilkleri başardık memleketimizin ve mesleğimizin adına bir kere daha adım atmış bulunmaktayız" dedi.

"Geçtiğimiz yıllarda buradan meslektaşımız olan Diyarbakırlı Berat Polatoğlu abimiz var. Onun başlatmış olduğu bir süreçte öğrenciye destek amaçlı takdir ve teşekkür alan ortaokul öğrencilerine ücretsiz tıraş yapmıştık, yaklaşık üç yüze yakın öğrenci tıraş etmiştik" diyen Kafkas, "İlerleyen yıllarımızda da bu süreçte tabi ki ön planda olacağız güzel projelerle memleketimizin ve mesleğimizin ismini duyurmaya çalışacağız Hayırlısı olması dileği ile. Bundan sonraki proje dünyada bir ilk olacak inşallah, şuan söylemek istemiyorum beklemede kalsın meraklansın insanlar. Türkiye'miz ve memleketimiz adına gerçekleşecek çok güzel bir proje inşallah hayırlısı olur tek duamız şu virüsün bitmesi, engellerin kalkması. Mükemmel bir şey olacağına imzamı atıyorum inşallah" diye konuştu. - KAYSERİ

Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber
Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber
Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber
Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber
Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber

Kayseri, Develi, Erkek, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı! Çok sayıda yaralı var Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı" iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu
Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı         
09:55
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Beşar Esad rejimi ile terör örgütü buğday kavgasına tutuştu Beşar Esad rejimi ile terör örgütü buğday kavgasına tutuştu         
08:21
Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Hande Erçel ve Kerem Bürsin, "Kim daha çabuk evlenir?" sorusuna cevap veremedi         
07:56
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt         
22:11
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 10:04:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei