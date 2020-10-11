Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber - Son Dakika

Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber

11.10.2020 00:57
Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber, System.String[]

Kayserili erkek kuaförü Faruk Kafkas, berber dükkanının dışında, yamaç paraşütünde, su altında ve dağda saç tıraşı yaptığı görüntüler büyük ilgi görüyor.

Kayserili erkek kuaförü Faruk Kafkas, berber dükkanının dışında, yamaç paraşütünde, su altında ve dağda saç tıraşı yaptığı görüntüler büyük ilgi görüyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde erkek kuaförü olan Faruk Kafkas, dükkanı dışında çeşitli yerlerde yaptığı saç tıraşı ile dikkatleri üstüne çekiyor.

Pandemi dönemi nedeniyle berber ve kuaförlük mesleğine dikkat çekme adına çalışmalar yaptığını ve Türk Ordusu'nun marşından esinlendiğini anlatan Faruk Kafkas, "Türk Ordusu'nun marşına esinlenerek havada, karada ve suda bir proje gerçekleştirmek için düşüncelere kapıldık. Plan yaptık, proje yaptık, yazdık, çizdik bir şekilde bunun sonucuna varmayı başardık. Suyun altında, havada, karada ilkleri başardık memleketimizin ve mesleğimizin adına bir kere daha adım atmış bulunmaktayız" dedi.

"Geçtiğimiz yıllarda buradan meslektaşımız olan Diyarbakırlı Berat Polatoğlu abimiz var. Onun başlatmış olduğu bir süreçte öğrenciye destek amaçlı takdir ve teşekkür alan ortaokul öğrencilerine ücretsiz tıraş yapmıştık, yaklaşık üç yüze yakın öğrenci tıraş etmiştik" diyen Kafkas, "İlerleyen yıllarımızda da bu süreçte tabi ki ön planda olacağız güzel projelerle memleketimizin ve mesleğimizin ismini duyurmaya çalışacağız Hayırlısı olması dileği ile. Bundan sonraki proje dünyada bir ilk olacak inşallah, şuan söylemek istemiyorum beklemede kalsın meraklansın insanlar. Türkiye'miz ve memleketimiz adına gerçekleşecek çok güzel bir proje inşallah hayırlısı olur tek duamız şu virüsün bitmesi, engellerin kalkması. Mükemmel bir şey olacağına imzamı atıyorum inşallah" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, Erkek, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü Meral Akşener ile vatandaş arasında ilginç diyalog: Ben böyle gıcık seçmeni çok severim Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi         
00:39
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı         
19:11
Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak         
17:40
İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti         
17:04
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor         
15:28
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak         
14:09
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 01:14:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei