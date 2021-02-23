Havada pandemi indirimi - Son Dakika

Havada pandemi indirimi

23.02.2021 14:22
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında kira bedelleri 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında kira bedelleri 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında; Havayolu, Yer Hizmet Kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için pandemi nedeniyle 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021 tarihine ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarlar iptal edildi. Kira bedeli faturaların ertelenmesiyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanında ki kiracılar büyük sevinç yaşadı. Öte yandan 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin ise 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacağı bildirildi.

Pandemide sıkıntı çektiler

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda oto kiralama işletmecisi olan Erol Kılıç, "Havaalanında oto kiralama olarak hizmet vermekteyiz. Pandeminin tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da yansımaların oldu. Uçakların iptal olmasından dolayı hepimiz sıkıntı çektik. Uçakların gelmemesi bizim de işlerimizi ciddi şekilde etkiledi ama en son Ulaştırma Bakanlığının yayınlamış olduğu bir kararname ile Devlet Hava Meydanları İşletmeleri geçen yıldan olan 3 aylık bir kiramızı iptal etti, pandemi sürecinde kapalı olduğumuzdan dolayı. 2021 ve 2022 yılında da hem kiramıza artış uygulamayacaklar hem de mevcut ödediğimiz kiranın yarısını bizden tahsil edecekler, bu da bizim yaralarımızı saracak inşallah. Maddi olarak çok yardımı oldu" şeklinde konuştu

"Güzel bir destek hazırladılar"

İşletme sahibi Sedat Yağmur, "Havaalanının otopark işletmeciliğini yapıyoruz. Pandemi ülkemizdeki tüm sektörleri sıkıntıya uğrattığı gibi bizi de baya bir etkiledi. Mart ayının 24'ü ile Haziran ayının 4'ü arasında havaalanları kapalıydı bu süreçte baya bir zorluklar çektik. Bu dönemlerde bile kira ödemişliğimiz vardı bunlara dönük yeni bir destek paketiyle bunların iptaline 2021 ve 2022 yılı dahil olmak üzere yüzde 50 indirim gibi güzel bir destek hazırladılar" dedi.

Havalimanında kafe işletmecisi olan Yener Yıldırım ise pandemiden etkilendiklerini ve düzenlemeden memnun olduklarını söyledi. - SİVAS

Havada pandemi indirimi
Havada pandemi indirimi
Havada pandemi indirimi
Havada pandemi indirimi
Havada pandemi indirimi

Nuri Demirağ, Türkiye, Sivas, Dhmi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havada pandemi indirimi - Son Dakika Ekonomi


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