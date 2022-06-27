Havada paniği yaşayan Alman uyruklu kadınlar: "Biraz korktuk ama iyiyiz" - Son Dakika
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Havada paniği yaşayan Alman uyruklu kadınlar: "Biraz korktuk ama iyiyiz"

27.06.2022 11:32

Havada paniği yaşayan Alman uyruklu kadınlar: "Biraz korktuk ama iyiyiz" Tekneye bağlı ipi kopan paraşütle sürüklenerek elektrik tellerine takıldılar Antalya'nın Manavgat ilçesinde bindiği paraşütün tekneye bağlı olan ipinin kopması sonucu havada sürüklenen Alman uyruklu kadınlar, korktuklarını...

Havada paniği yaşayan Alman uyruklu kadınlar: "Biraz korktuk ama iyiyiz"

Tekneye bağlı ipi kopan paraşütle sürüklenerek elektrik tellerine takıldılar

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bindiği paraşütün tekneye bağlı olan ipinin kopması sonucu havada sürüklenen Alman uyruklu kadınlar, korktuklarını ve vücutlarında birkaç sıyrık olduğunu, ancak iyi olduklarını söyledi.

Olay dün, Side küçük plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy Jandarma Karakolu yakınlarında bulunan su sporları merkezinden havalanan tekneye bağlı deniz paraşütü, havalandıktan kısa bir süre sonra fırtınanın etkisiyle ipin kopması sonucu havada sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 500 metre mesafede Side 1058 sokak üzerinde elektrik tellerine çarparak direkte takılı kalan paraşütte bulunan Alman uyruklu Maria Madelena Ebert ve Deniz Elena Arslan şans eseri kazayı sıyrıklarla atlattı. Ebert ve Arslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kopan elektrik telleri zeytin bahçesinde kuru otların tutuşmasına neden olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat biriminden ekiple anında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Direkte takılı kalan paraşüt, olay yerine gelen ekiplerin elektriği kesmesinin ardından bulunduğu yerden indirildi.

"Biz iyiyiz"

Olay sonrası hastanede tedavileri tamamlanan kadınlar, olay anında biraz korktuklarını birkaç sıyrıkla kazayı atlattıklarını söylediler. Kendileriyle ilgilenilmesinden dolayı memnun olduklarını belirten Ebert ve Arslan, "Her şeyimizle ilgilendiler. Buradayız ve biz iyiyiz" dedi.

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Kaynak: İHA

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