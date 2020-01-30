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Havada panik! Murat Boz'un annesi korkuttu
6 saat önce
Dönüş uçağında anne Nedret Boz kalp spazmı geçirdi.
Dönüş uçağında anne Nedret Boz kalp spazmı geçirdi. Nedret Boz, uçak İstanbul'a iner inmez özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Ali Boz, annesinin sağlık durumunu canlı yayında anlattı:
"Havada olduğumuz için yapacak bir şey de yoktu. Bayağı bir tedirgin olduk. Direkt hastaneye gittik. Tetkikler yapıldı. Bir de gribal enfeksiyon vardı. 3,5 saatlik yolun yorgunluğu ile birleşince böyle bir sıkıntı yaşadık. Şuan çok şükür hiçbir şeyi yok."
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:00
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