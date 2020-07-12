Havada sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika

İstanbul- Kiev seferini yapan yolcu uçağında sürpriz bir evlilik teklifi gerçekleşti. Yerden binlerce metre yüksekte pilot ve kabin memurlarının yardımıyla gelen evlilik teklifine genç kız sevinç gözyaşlarıyla 'evet' yanıtı verdi.

Özel bir havayolu şirketinin İstanbul Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği tarifeli seferinde, sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı. Ülkesine dönen sevgilisine uçakta evlilik teklifi etmek isteyen Cemil Yıldız, işleri nedeniyle Ukrayna'ya gidemeyince bu planı gerçekleştirmek için havayolu şirketindeki görevlilerden yardım istedi. Talebin olumlu karşılanması üzerine, yerden binlerce metre yükseklikte uçuş sırasında kabin ve kokpit ekiplerinin yardımıyla evlilik teklifi gerçekleşti.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI İÇİNDE 'EVET' YANITI

Uçağın pilotunun kendisini anons etmesiyle şaşıran Olha Dorokhina, aynı anlarda kabin memurunun da kendisine evlilik yüzüğünü getirmesi üzerine şaşkınlığı bir kat daha arttı. Yüzüğü alarak sevgilisinin kendisine evlilik teklif ettiğini anlayan Olha Dorokhina, sevinç gözyaşları içerisinde teklife 'evet' yanıtını verdi. Uçakta bulunan yolcular ise teklifi alkışlarla karşıladı. Sürprizin gerçekleştiği o anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

(İHA)