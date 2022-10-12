Havada tavla oynadılar - Son Dakika
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Havada tavla oynadılar

12.10.2022 12:37

Havada tavla oynadılar Sivas'ta yamaç paraşütü sporuyla uğraşan iki kafadar arkadaş metrelerce yükseklikte uçarak tavla oynadılar Sivas'ta yamaç paraşütü sporuyla uğraşan iki kafadar arkadaş metrelerce yükseklikten uçarak tavla oynadılar.

Havada tavla oynadılar

Sivas'ta yamaç paraşütü sporuyla uğraşan iki kafadar arkadaş metrelerce yükseklikte uçarak tavla oynadılar

SİVAS - Sivas'ta yamaç paraşütü sporuyla uğraşan iki kafadar arkadaş metrelerce yükseklikten uçarak tavla oynadılar.

Sivas'ta yamaç paraşütüne dikkat çekmek isteyen Nihat Çökelek ve arkadaşı, öyle bir şey yaptı ki izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi. Arkadaşıyla birlikte yamaç paraşütü yapan Çökelek ve arkadaşı, metrelerce yükseklikte tavla oynadı O anlar ise aksiyon kamerasına yansıdı. Kentte bu sporu yaymak için böyle bir yola başvurduklarını söyleyen Çökelek, bu yaptığı sayesinde insanların bu spora farklı heyecanla yaklaştığını söyledi.

"Hem canımız sıkılmasın hem de bir farkındalık oluşturalım istedik"

Yaptıklarının insanların yamaç paraşütüne farklı heyecanla yaklaşmasını sağladığını belirten Nihat Çökelek, "Türk Hava Kurumu'nun Sivas'ta açmış olduğu bir kurs vardı, önce orada eğitimler aldık. Ardından burada tecrübeli arkadaşlardan destek aldık. Bu sporu yaklaşık 3 yıldır yapıyorum. Bu sporu yaklaşık 200 metre yüksekliğinde olan bir tepeden atlayarak yapıyoruz. Bu spora dikkat çekmek uçuş sırasında tavla oynadık. Hem canımız sıkılmasın istedik hem de bir farkındalık oluşturmak istedik. Sivas'ta bu sporu daha çok tanıtmak ve yapılması için çabalıyoruz. Önümüzdeki günler de farklı çalışmalar da yapmayı düşünüyoruz. Bu tarz videoları sosyal medya üzerinden paylaştığımızda çok ilgi görüyor. İnsanların bu spora farklı bir heyecanla yaklaşmasını sağlıyor. Ayrıca bu sporun ne kadar güvenli olduğunu da göstermeye çalışıyoruz. Elimizden de geldiği kadar da bu sporu geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Sivas, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Havada tavla oynadılar - Son Dakika

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