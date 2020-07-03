Havada 'uçan koltuk' - Son Dakika

Havada 'uçan koltuk'

Dünyaca ünlü Fethiye Ölüdeniz Babadağ'dan paraşüt ile atlayışında daha önce okey ve tavla oynayan uçuş pilotu Hasan Kaval, ilginç atlayışlarını sürdürüyor.

Dünyaca ünlü Fethiye Ölüdeniz Babadağ'dan paraşüt ile atlayışında daha önce okey ve tavla oynayan uçuş pilotu Hasan Kaval, ilginç atlayışlarını sürdürüyor. Kaval son olarak koltuk ile atlayış gerçekleştirdi.

250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Kocasının döverek odaya kilitlediği kadını polis kurtardı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı

Uçuş öncesi koltuğa paraşütün monte edilmesi çalışmalarını da videoya çeken Hasan Kaval, Babadağ'dan single atlayış öncesi koltuk ile ilgili bilgi verirken, koltuğun Ferhat Tayfun'a yadigar kaldığını ve onun da desteği ile bu projeyi gerçekleştirdiğini söyledi. Kaval, "Atlayış için bana yardımcı olan Rıdvan Mekik ve Mustafa Öztürk'e teşekkür ediyorum. Onlar beni yalnız bırakmadılar" dedi.

Paraşüte güvenlikli bir şekilde monte edilen koltuk ile atlayışını gerçekleştiren Hasan Kaval, havada koltuk ile süzülürken televizyonu da açarak Tom ve Jerry izledi. Kaval, yanında taşıdığı çantasında taşıdığı yiyecekleri ve içecekleri de yemeyi ihmal etmedi.

Koltukta televizyon seyrederek atlayışını gerçekleştiren Hasan Kaval Ölüdeniz sahiline güvenli bir iniş yaptı. İniş sonrası, projenin tamamı ile kendisine ait olduğunu belirten Kaval, "Yeni bir rekor geldi" dedi.

(Bekir Tosun/İHA)

Ölüdeniz, Fethiye, Babadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havada 'uçan koltuk' - Son Dakika

Son Dakika

17:18 Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm 16:50 Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
47 yaşındaki Javier Zanetti, fit görüntüsüyle gençlere taş çıkartıyor
21:47
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
20:28
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
20:24
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
19:53
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 21:57:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Havada 'uçan koltuk' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]