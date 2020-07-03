Havada 'uçan koltuk' - Son Dakika

Havada 'uçan koltuk'

Havada 'uçan koltuk' Fethiye Ölüdeniz'de daha önce havada okey ve tavla oynayarak atlayış gerçekleştiren Hasan Kaval bu defa koltuk ile atlayış gerçekleştirdi MUĞLA - Dünyaca ünlü Fethiye Ölüdeniz Babadağ'dan paraşüt ile atlayışında daha önce okey ve tavla oynayan uçuş pilotu Hasan Kaval,...

Havada 'uçan koltuk'

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Fethiye Ölüdeniz'de daha önce havada okey ve tavla oynayarak atlayış gerçekleştiren Hasan Kaval bu defa koltuk ile atlayış gerçekleştirdi

MUĞLA - Dünyaca ünlü Fethiye Ölüdeniz Babadağ'dan paraşüt ile atlayışında daha önce okey ve tavla oynayan uçuş pilotu Hasan Kaval, ilginç atlayışlarını sürdürüyor. Kaval son olarak koltuk ile atlayış gerçekleştirdi.

Uçuş öncesi koltuğa paraşütün monte edilmesi çalışmalarını da videoya çeken Hasan Kaval, Babadağ'dan single atlayış öncesi koltuk ile ilgili bilgi verirken, koltuğun Ferhat Tayfun'a yadigar kaldığını ve onun da desteği ile bu projeyi gerçekleştirdiğini söyledi. Kaval, "Atlayış için bana yardımcı olan Rıdvan Mekik ve Mustafa Öztürk'e teşekkür ediyorum. Onlar beni yalnız bırakmadılar" dedi.

Paraşüte güvenlikli bir şekilde monte edilen koltuk ile atlayışını gerçekleştiren Hasan Kaval, havada koltuk ile süzülürken televizyonu da açarak Tom ve Jerry izledi. Kaval, yanında taşıdığı çantasında taşıdığı yiyecekleri ve içecekleri de yemeyi ihmal etmedi.

Koltukta televizyon seyrederek atlayışını gerçekleştiren Hasan Kaval Ölüdeniz sahiline güvenli bir iniş yaptı. İniş sonrası, projenin tamamı ile kendisine ait olduğunu belirten Kaval, "Yeni bir rekor geldi" dedi.

Ölüdeniz, Fethiye, Babadağ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:15 Kaynak: İHA

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