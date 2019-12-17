'Havada yüzmek' tiyatroseverlere buluştu - Son Dakika

Charlotte jones'un gerçek olaylardan esinlenerek kaleme aldığı, Beste Yelken ve Aysu Nalbant Özkan'ın rol aldığı tek perdelik 'Havada Yüzmek' adlı tiyatro oyunu 5 Aralıkta yaptığı prömiyer ile tiyatroseverlerle buluştu.

Yönetmenliğini dramaturg Zerrin Akdenizli'nin yaptığı oyun aileleri tarafından zorla akıl hastanesine kapatılan iki kadının gerçek hikayesine dayanıyor. Oyun 1922-72 yılları arasında tam 50 yıl boyunca İngiltere'deki bir akıl hastanesinde tecrit edilen -gerçek adlarıyla- Miss Baker ve Miss Kitson'ın burada kaldıkları süre içerisinde yaşadıklarıyla başa çıkmanın yolunu kendi içlerinde nasıl bulduklarının sürükleyici bir serüveni.

Suçları örtmenin onları ortadan kaldırmaktan daha kolay olduğunu son derece akıcı ve başarılı bir performasla seyirciye taşıyan oyun 27 Aralık Cuma 20.00, 02 Ocak Perşembe 20.30 ve 21 Ocak Salı 20.30'da Kadıköy Entropi Sahne'de seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

(İHA)