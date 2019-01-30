Havadaki Tehditler İhasavar'a Talebi Artırdı

Düşük maliyeti ve kolay kullanımı nedeniyle son dönemde kötü niyetli ellerde birer silaha dönüşen drone ve mini insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirilen tedbirler yaygınlaşıyor.

GÖKSEL YILDIRIM - Düşük maliyeti ve kolay kullanımı nedeniyle son dönemde kötü niyetli ellerde birer silaha dönüşen drone ve mini insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirilen tedbirler yaygınlaşıyor.



Gelişen teknolojiyle birlikte drone ve mini İHA'ların kullanımı çok farklı amaçlar için hızlı artış gösteriyor.



Kolay erişilebilir olması, özel yetenek gerektirmeden herkes tarafından kullanılabilmesi ve modifikasyon uygulamalarının rahatlıkla yapılabilmesi bu tür cihazların terör örgütlerince de tercih edilmesine neden oluyor.



Drone ve mini I·HA'lar, düşman unsurlar tarafından keşif, casusluk, taciz, silahlı saldırı ve bombalama amaçlı kullanılabiliyor.



Tüm bu tehditler drone ve mini İHA'ların terör amaçlı kullanımına karşı koruma sağlayacak sistemleri ortaya çıkardı. Türkiye'nin lider savunma sanayisi şirketi ASELSAN, 2017'de bu ihtiyacın iletilmesi üzerine Ar-Ge çalışmalarına başladı.



ASELSAN'ın RF karıştırma/köreltme sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yıllar içinde edindiği tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde çok hızlı şekilde drone ve mini İHA'lara karşı koruma sağlama amaçlı, taşınabilir ve tek personel tarafından kolaylıkla kullanılabilen İHASAVAR sistemi ortaya çıkarıldı.



İHASAVAR'lar Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda güvenlik güçlerinin envanterine dahil edilmeye başlandı. İlk teslimatı Kasım 2017'de gerçekleştirilen İHASAVAR sistemine yönelik geçen yıl yurt içi ve dışı müşterilerle imzalanan sözleşmeler kapsamında 500 teslimat yapıldı.



100'den fazla karıştırma profiline sahip



I·HASAVAR Anti-Drone RF Karıştırma ve Köreltme Sistemi, askeri tesislerin/üslerin, devlet kurum binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının, nizamiye ve kontrol noktalarının yakınlarında drone ve mini I·HA uçurulmasını aktif karıştırma uygulamasıyla engelleyerek koruma sağlıyor.



Drone ve mini I·HA'ları üstün harp yetenekleriyle bertaraf edebilen I·HASAVAR, tercihe göre yönlü veya küresel anteniyle bu boyutta bir sistemden beklenen etkinlik mesafelerinin çok daha fazlasını sunuyor.



Silah tipi tasarımlı I·HASAVAR, kompakt sistem mimarisi, hafifliği ve taşınabilirliğiyle kullanıcıya maksimum ergonomi sağlıyor.



Sistem, hem şebeke hem de yüksek kapasiteli bataryalarla uzun süre görev yapma kabiliyetine sahip bulunuyor.



I·HASAVAR programlanabilme imkanı sayesinde taktik ve operasyonel ihtiyaçlara etkili çözüm sunuyor. Farklı taktik senaryolarda kullanmak üzere, kullanıcı tarafından 100'den fazla karıştırma profili bir dizüstü bilgisayar aracılığıyla programlanarak tanımlanabiliyor.

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