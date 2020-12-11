'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik' - Son Dakika

'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'

11.12.2020 10:01
'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik', System.String[]

ESKİŞEHİR'de, kapalı alanlardaki başta koronavirüs olmak üzere virüs, bakteri, toz, alerjen ve kimyasallar gibi havada uzun süre asılı kalabilen tüm kirleticileri yüzde 99 oranında filtre edebilen Froumann marka hava temizleme cihazı üretildi.

ESKİŞEHİR'de, kapalı alanlardaki başta koronavirüs olmak üzere virüs, bakteri, toz, alerjen ve kimyasallar gibi havada uzun süre asılı kalabilen tüm kirleticileri yüzde 99 oranında filtre edebilen Froumann marka hava temizleme cihazı üretildi. Froumann kurucusu ve CEO'su Burak Yakupoğlu, "Geliştirdiğimiz ürünlerle koronavirüsü yüzde 99 oranında filtre ettiğini üniversite testiyle ilk kanıtlayan firma olarak bu anlamda dünyada bir ilke imza atmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Froumann Profesyonel Hava Temizleme Sistemleri tarafından geliştirilen, kamuya açık alanlar başta olmak üzere hastaneler, eğitim kurumları, ofisler, evler ve diğer yaşam alanlarındaki koronavirüsün (Covid-19) yanı sıra diğer virüs, bakteri, toz, alerjen ve kimyasallar gibi havada uzun süre asılı kalabilen tüm kirleticileri 3 aşamalı filtreleme sistemiyle temizleyen Froumann marka hava temizleme cihazının üretimine başlandı. Üç çeşidi bulunan hava temizleme cihazı, havayı nefes hizasından çekme özelliği ile de bir ilke imza attı. Yapılan testler ile Froumann Hava Temizleme Sistemleri'nin geliştirdiği teknoloji ve ürünlerin, koronavirüs dahil 0,3 mikrona kadar havadaki tüm partikülleri filtre ederek, kullanıldığı ortamdaki havayı temizlediği kanıtlandı. Ürünün sahip olduğu 3 aşamalı filtre sistemi, sızdırmazlık ile ilgili kullanılan tasarım, Eurovent sertifikalı HEPA H14 filtre teknolojisi ve doğru hava akım hızı, 'güvenli nefes alanı' oluşturan kritik unsurların başında geliyor.

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, İnönü Üniversitesi, Bağımsız Mikrobiyoloji Laboratuvarı Microbiota ve Avrupa Alerji Araştırmaları Merkezi (ECARF)'da testlerini yaptıran Froumann Profesyonel Hava Temizleme Cihazları, koronavirüs salgınıyla mücadelede bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış veriler ortaya koydu. Profesyonel Hava Temizleme Cihazı Froumann, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Covid-19 Tanı Laboratuvarı olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'ndan 'Cihazın orta kademede çalışıyorken çok yüksek yoğunluklu virüs taşıyan aerosolleri yüzde 99 oranında filtre edebildiği saptanmıştır' ibareli test raporunu aldı. Böylece Froumann, geliştirdiği bu hava temizleme teknolojisi ile koronavirüsü yüzde 99 oranında filtre ettiğini üniversite testiyle kanıtlayan ilk marka oldu.'TESTLE KANITLAYAN İLK FİRMA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'Birçok hava temizleme ürününün yere çok yakın seviyeden hava çekişi yaptığına dikkat çeken Froumann kurucusu ve CEO'su Burak Yakupoğlu, "Geliştirdiğimiz ürünlerle koronavirüsü yüzde 99 oranında filtre ettiğini üniversite testiyle ilk kanıtlayan firma olarak bu anlamda dünyada bir ilke imza atmaktan gurur duyuyoruz. Koronavirüs taşıyan ve yayan bireylerin, konuşmaları esnasında ortama saçtıkları damlacıkların solunması ile bulaşan Covid-19 için yapılan çalışmalar, nefes hizasından bir filtrasyonu zorunlu kılmaktaydı. Bu alanda da ilk olmak bizi yeni Ar-Ge çalışmaları için yüreklendirdi. Pandemi ilan edilen bu dönemde kapalı mekanlardaki havanın yeterince sağlıklı olmamasının kitlesel salgınların önemli bir tetikleyicisi konumuna geldi. İnönü Üniversitesi ile yapılan 'Koranavirüsü Temizleme Etkinliği Analiz Raporu' bizi çok heyecanlandırdı. Düşük kaliteli iç mekan havası, sağlığımızı düşük kaliteli dış ortam havası kadar olumsuz etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı bilgilere göre, kalp hastalığı, akciğer kanseri ve astım gibi solunum yolu hastalıkları riski, daha temiz bir hava soluyarak azaltılabiliyor. Ayrıca araştırmalar, performans kaybı, yorgunluk, alerjik hastalıklar ve sık gribal hastalıklara yakalanma sebebimizin, vakit geçirdiğimiz ortamın kalitesiz havasından kaynaklandığını belirtiyor. Havadaki kirleticileri ortadan kaldıran hava temizleyiciler, kalitesiz iç mekan havası soluma kaynaklı sağlık problemlerini büyük ölçüde azaltıyor. Bu nedenle sadece salgın dönemlerinde değil, hayat kalitemizin artması için bu tür profesyonel hava temizleme sistemlerinin önemine dikkat çekmek görevimiz" diye konuştu.'SALGIN NEDENİYLE ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK'Froumann Ar-Ge Müdürü Duygu Yalnızoğlu, koronavirüs salgını ile birlikte hava temizleme sistemleri üzerine yaptıkları çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Kirli havayı özellikle nefes hizasından çeken bir tasarım ortaya koyduklarını belirten Yalnızoğlu, "Şu anda biliyoruz ki virüs ağzımızdan çıkan parçacıkların havaya karışması ve bir başkasının bu damlacıkları soluması ile bulaşan bir hastalık. Bu sebeple biz de bir hava temizleme cihazı geliştirdik. Farklı büyüklükteki alanlar için geliştirdiğimiz 3 farklı kapasitede 3 çeşit ürünümüz var. Ürünlerimiz arasında sağlık kuruluşları, kafe, restoranlar, eğitim kurumları için de farklı modelleri mevcut" dedi.'KORONAVİRÜSÜ YÜZDE 99 ORANINDA FİLTRE EDEBİLİYOR' İDDİASIYaklaşık 25 kişiden oluşan Ar-Ge ekibiyle birlikte geliştirdikleri hava temizleme cihazlarının yapılan testleriyle virüsün yüzde 99 temizlendiğini iddia eden Yalnızoğlu, "Bizim ürünümüz sadece virüs için dizayn edilmiş bir ürün değil. Yapmış olduğumuz testlerde cihazımızın yüzde 99 oranında koronavirüsü filtre ederek havayı temizlediğini, havadaki virüs yükünü ve mikrobiyal yükü azalttığını kanıtladık. Bizim ürünümüz sadece virüsü değil, ortamdaki tüm mikrobiyal yükü ve bu kirletici partikülleri filtreleyerek temizlemek üzerine dizayn edilen ve aslında havayı tamamen temizleyerek daha güvenli bir hava alanı yaratmayı amaçlayan bir ürün" şeklinde konuştu.

Ar-Ge ekibinde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Çabuk ise, cihazın mikrobiyolojik yeterliliklerini geliştirmek üzerine çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Firmamızda mikrobiyal haritalama çalışmaları ve mikrobiyolojik risk haritaları üzerine çalışmalar yapmaktayız. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile İnönü Üniversitesi'nde Covid-19 tanısı için Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki Klinik Enfeksiyon birimi ile ve Avrupa'da alerji konusunda otorite olarak kabul edilen Alerji Araştırmaları Birimi ile çalışmalarımızın bağımsız testlerini yaptırdık. Elde ettiğimiz veriler, hava kalitesini takip için önemli düzeyde mikrobiyal yükün azaldığını ve bunun kapalı alanlarda kullanılabilir seviyede bu sürecin takip edilebildiğini gösterdi. Bu Ar-GE çalışmalarında yer almaktan biz de firma olarak mutlu olduk" ifadelerini kullandı.


'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'
'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'
'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'
'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'
'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'
'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'
'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'
'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'
'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'
'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'
'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'
'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'
'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'
'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'
'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik'

Malatya İnönü Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Koronavirüs, Üniversite, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Havadaki virüs ve bakterileri yüzde 99 filtreleyen ve temizleyen cihaz ürettik' - Son Dakika


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