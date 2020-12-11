Havadaki virüsleri yok eden Nova Fresh Air ilgi çekiyor - Son Dakika

Havadaki virüsleri yok eden Nova Fresh Air ilgi çekiyor

11.12.2020 13:30
Havadaki virüsleri yok eden Nova Fresh Air ilgi çekiyor, System.String[]

Tüm dünyada milyonlarca insanın hayatını etkileyen korona virüsü pandemisi, solunan havanın kalitesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

Tüm dünyada milyonlarca insanın hayatını etkileyen korona virüsü pandemisi, solunan havanın kalitesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Medikal ozon cihazı sektöründe faaliyet gösteren Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, ürettikleri ozonla hava temizleme cihazı Nova Fresh Air ile kullanıcılara temiz ve taze hava sunduklarını ve cihaza gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Korona virüsü salgınıyla mücadelede, ozonun dezenfektan etkisinin ortaya konulmasıyla yeni cihazları Nova Fresh Air'ın önemli bir ihtiyacı karşıladığını vurgulayan Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, "Henüz pandemi öncesinde başladığımız ozonla hava temizleme cihazımızı, bu yıl içerisinde tamamladık ve piyasaya sunduk. Cihazımızın tüketiciyle buluşması çok yeni olmasına rağmen oldukça ilgi gördü" dedi.

"Bunda elbette hiçbir kimyasal madde kullanmadan, yan etki oluşturmadan havayı temizlemesi ve her ortamda rahatlıkla kullanılabilmesi büyük rol oynuyor" diyen Cemil Has, "Ürünün hem çalışma hem de ev ortamında kullanılabiliyor olması talebin yoğun olmasının bir başka sebebi. Ürünümüz yerli üretim olduğu için bir arıza durumunda deneyimli teknik ekibimizle çok kısa bir sürede müdahale edebiliyoruz. Bunun yanında kullanıcılarımıza 2 yıl da koşulsuz garanti sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Öncesinde sadece medikal alanda kullanılan ozon gazının artık günlük hayatın bir parçası olduğunun altını çizen Has, "Ürünümüz Nova Fresh Air şık tasarımıyla; ev, ofis, hastane, klinik, eczane, otel, spor salonları ve soyunma odaları, bankalar, bekleme alanları, kafeler, ibadethanelerde; ayrıca dezenfekte etme etkisi sayesinde arabaların temizlenmesinde de kullanılıyor" şeklinde konuştu.

"Sağlığa zararlı bu maddeleri yok etmeye yardımcı oluyor"

Nova Fresh Air ozonla hava temizleme cihazının, sağlığa zarar verecek herhangi bir kalıntı bırakmadığını belirten Has, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle son dönemde Covid-19 nedeniyle dezenfektan ve kimyasal maddelerle sürekli temas halindeyiz. Nova Fresh Air, sadece ozondan faydalandığı için ortam havasını temizlerken kimyasal içermez, toksik atık oluşturmaz, çevre dostudur. Astım, alerji gibi sağlık sorunlarına yol açmaz. Hassas bireyler de cihazımızı kullanabilirler. Bebek, çocuk ve ileri yaştaki bireylerin olduğu ortamlarda uygundur. Sadece bakteri, virüs, mantar, küf ve rutubeti değil; havadaki sigara dumanı, toz ve mikro partiküllerin de yok edilmesini sağlar. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz cihazlar sağlıksız ozonlama yaptıkları için akciğerlere zarar verebilirler. Ancak Nova, ideal ozonlama değeri sayesinde sağlıklı ozonlamaya imkan sağlar. Nova, havayı hem temizler hem de tazeler. Nova; sadece küf, mantar, rutubet, ev akarları ve toz partikülleri değil; formaldehit, karbondioksit, karbonmonoksit, kükürt dioksit, azot oksit üzerinden de yapılan performans testlerinde etkisini gösterdi. Cihaz; saklama, hapsetme, yok et ilkesiyle çalışıyor. Muadil ürünler bu maddeleri cihazlarının filtresine hapseder ve bu filtrelerin düzenli aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Bizim ürünümüz sağlığa zararlı bu maddeleri yok etmeye yardımcı oluyor. Bunu yaparken de kullanıcıya artı bir maliyeti olmuyor." - İZMİR

Havadaki virüsleri yok eden Nova Fresh Air ilgi çekiyor

Koronavirüs, Kimyasal, Mantar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havadaki virüsleri yok eden Nova Fresh Air ilgi çekiyor - Son Dakika


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