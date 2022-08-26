Çin'deki Maden Çöküntü Alanları Yüzen Pv Elektrik Santraline Dönüştü

Şimdiye kadar, Gucheng kasabasında toplam 130 megavat kapasiteli yüzer PV elektrik santrali inşa edildi. Tesislerin her yıl yaklaşık 136 milyon kilovat saat elektrik üretmesi bekleniyor.

HEFEİ, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Yingshang ilçesine bağlı Gucheng kasabasındaki eski maden çöküntü alanları, şimdi hem kara kullanımını hem de enerji üretim verimliliğini artıracak yüzer fotovoltaik (PV) elektrik santrallerine dönüştürüldü.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika

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