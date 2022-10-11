Tibet Son 10 Yılda Ekolojik Koruma İçin 12,7 Milyar Yuan Harcadı

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Ngari İli'ne bağlı Gerze ilçesinde bir Tibet antilobu sürüsü görülüyor, 13 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)

LHASA, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi yetkilileri, bölgenin ekolojik korunmasına son 10 yılda 12,7 milyar yuan (yaklaşık 1,8 milyar ABD doları) harcandığını bildirdi.

Bölgenin ekoloji ve çevre departmanı başkan yardımcısı Shui Yanping, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, 2021 yılında Tibet'te ormanlarla kaplı alanların oranının yüzde 12,31'e ulaştığını ve çayırlarla kaplı bitki örtüsü oranının yüzde 47,14'e çıktığını söyledi.

Shui'ye göre nadir görülen vahşi hayvanların popülasyonunda da önceki duruma döndüren bir büyüme yaşandı. 1995 yılında 3.000'den az olan birinci sınıf ulusal koruma altındaki kara boyunlu turna popülasyonu 10.000'in üzerine çıkarken, Tibet antilobu sayısı 300.000'in üzerine çıktı.

Shui, rakamların Tibet'in küresel olarak en iyi çevreye sahip bölgelerden biri olmayı sürdürdüğünü, yerel ekosistemin istikrarını koruduğunu ve çevrenin sürekli olarak iyileştiğini gösterdiğini söyledi.