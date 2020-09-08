Havadan denetimde 222 sürücüye ceza - Son Dakika

Antalya'da drone ve helikopter ile yapılan trafik denetiminde 222 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, karayolları üzerinde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesine yönelik denetim yapıldı. 4-7 Eylül tarihleri arasında havadan helikopter ve drone ile yapılan denetimde 222 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA