Havadan denetimde kural ihlali yapan sürücülere ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Havadan denetimde kural ihlali yapan sürücülere ceza

13.07.2022 11:15

Havadan denetimde kural ihlali yapan sürücülere ceza Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kurban Bayramı tatili ve sonrası trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak maksadıyla havadan denetim yaptı, kural ihlali yapanlar cezadan kaçamadı.

Havadan denetimde kural ihlali yapan sürücülere ceza

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kurban Bayramı tatili ve sonrası trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak maksadıyla havadan denetim yaptı, kural ihlali yapanlar cezadan kaçamadı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2022 yılı Kurban Bayramı tatili ve sonrasında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak maksadıyla Diyarbakır- Elazığ devlet karayolu üzerinde İçişleri Bakanlığının 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile havadan ve karadan trafik denetimi yaptı. Yapılan denetim sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne 2 bin 135 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler sorumluluk bölgelerinde bulunan karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ile can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla trafik denetimlerine aralıksız olarak devam edeceklerini belirtti.

YORUMLAR
500
Helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye para cezası kesildi Helikopter destekli trafik denetiminde 11 sürücüye para cezası kesildi BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde helikopter destekli trafik denetiminde 12 sürücüye ceza kesildi BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde helikopter destekli trafik denetiminde 12 sürücüye ceza kesildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havadan denetimde kural ihlali yapan sürücülere ceza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:24 Trafik polisinin örnek davranışı yürekleri ısıttı! Yaşlı amca için trafiği böyle durdurdu
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de restoran açtı
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
09:48 İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu
09:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkeleri belirleyen 2022 raporu açıklandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 11:36:33. #1.12#
SON DAKİKA: Havadan denetimde kural ihlali yapan sürücülere ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement