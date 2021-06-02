Havadan drone eşliğinde trafik denetiminde 28 sürücüye 22 bin 500 TL ceza - Son Dakika

Antalya'da havadan drone ile jandarma tarafından yapılan trafik denetiminde 28 sürücüye 22 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimde eksikleri bulunan 6 araç da trafikten men edildi.



Cumhurbaşkanlığı Karayolu güvenliği eylem planı dahilinde 1 Haziran Salı günü saat 11.00-15.00 arasında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timlerince Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde drone ile havadan trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimde, geçme yasağı, emniyet kemeri ile kırmızı ışık ihlalleri havadan drone ile denetlendi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 28 sürücüye toplamda 22 bin 500 TL idari yaptırım para cezası uygulandı. Denetimlerde eksikleri bulunan 6 araç trafikten men edildi.



Jandarma, turizm sezonunun başlaması, kontrollü normalleşme sürecinde trafik yoğunluğunun artması nedeniyle kazaların önlenmesi ve sürücülerin bilinçlendirilmesi amacıyla havadan helikopter ve drone ile denetimlere devam edileceğini duyurdu. - ANTALYA