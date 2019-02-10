Son Dakika Haberleri: Havadan Ek Fotoğraflarla) -  Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi

Havadan Ek Fotoğraflarla) -  Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi

41 dakika önce

KARTAL'da 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.

Havadan Ek Fotoğraflarla) -  Kartal'da Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi, System.String[]
KARTAL'da  14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi. Çalışmaların ardından binanın bulunduğu bölge havadan fotoğraflandı. Enkazın yanındaki boşaltılan Yunus Apartmanının en üst katında değerli eşyaları olduğunu söyleyen vatandaşlar, itfaiye merdiveni ile yukarı çıkarıldı. Değerli eşyalarını alan vatandaşlar aşağıya indirildi. 

Enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sona erdiği binanın zemin etüdü yapılmaya başlandı. Vinç olay yerinden götürüldü. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:27 Kaynak: DHA

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