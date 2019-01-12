Havadan Ek Fotoğraflarla // Tren Hattında Kaza Yapan İki İş Makinesi Çekildi

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Antrenörlük Zor ve Zaman Harcanan Bir İş

Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu