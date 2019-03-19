Havadan elektronik taarruz yapacak uçaklar Türkiye’de
1 saat önce
Havadan elektronik destek ve elektronik karıştırma projesi yeni aşamada.
Havadan elektronik destek ve elektronik karıştırma projesi yeni aşamada. Sistemler yüklendikten sonra Türkiye
, radar, elektronik haberleşme gibi sinyallere karşı havadan elektronik baskılama gibi yöntemlerle bu sistemlerin füze atmasını engelleyebilecek. (Mehmet Kara
)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:05
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