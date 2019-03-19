Son Dakika Haberleri: Havadan elektronik taarruz yapacak uçaklar Türkiye’de

Havadan elektronik taarruz yapacak uçaklar Türkiye’de

1 saat önce

Havadan elektronik destek ve elektronik karıştırma projesi yeni aşamada.

Havadan elektronik taarruz yapacak uçaklar Türkiye’de, System.String[]
Havadan elektronik destek ve elektronik karıştırma projesi yeni aşamada. Sistemler yüklendikten sonra Türkiye, radar, elektronik haberleşme gibi sinyallere karşı havadan elektronik baskılama gibi yöntemlerle bu sistemlerin füze atmasını engelleyebilecek. (Mehmet Kara)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:05 

Türkiye, Ekonomi
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