(havadan fotoğraflar) - Arnavutköy'de vince bağlı iş makinesiyle tehlikeli yıkım kamerada - Son Dakika

(havadan fotoğraflar) - Arnavutköy'de vince bağlı iş makinesiyle tehlikeli yıkım kamerada

Arnavutköy'de, yürekleri ağıza getiren binadaki tehlikeli yıkım anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İdris TİFTİKCİ -/ İSTANBUL DHA- Arnavutköy'de, yürekleri ağıza getiren binadaki tehlikeli yıkım anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 5 katlı binanın yıkımı sırasında operatör hiçbir güvenlik önlemi almadan kepçeye yer yapmak için balyozla beton ile kiremitleri kırdı. Halatla asılı halde bekletilen kepçe operatörün kırdığı yere yerleştirildi. Operatör kepçeyle bir süre çalıştıktan sonra da asıldığı halatla çatıdan aşağı indirildi.

Olay, dün Arnavutköy'de meydana geldi. 5 katlı binada yürekleri ağıza getiren tehlikeli yıkım bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; kepçe vinçe asılı halde bekletilirken en, operatörü elinde balyozla çatıda beton ve kiremitleri kırarken görülüyor. Hiçbir önlem almadan operatörün balyozla beton ve kiremidi kırarak yaptığı yere kepçe yerleştiriliyor. Operatör, bir süre yıkım çalışması yaptıktan sonra kepçeyi olduğu yere bırakıyor. Tehlikeye aldırmayan operatör, vinçteki halata asılıp çatıdan aşağı indiriliyor. Yıkım sırasında sokaktan geçenlerin de olduğu ve buna dönük herhangi bir önlemin alınmadığı da kameraya yansıyor.

Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
Mehmetçik'in başarılı "Yıldırım-2 Cilo" operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu

YIKIM BUGÜN  DE DEVAM ETTİÖte yandan Arnavutköy'deki yıkım bugün de devam ediyor. Yıkımda gelinen nokta havadan da görüntülendi. Yıkımı yapan bina sahibi, her şeyin normal olduğunu söyledi


Arnavutköy, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (havadan fotoğraflar) - Arnavutköy'de vince bağlı iş makinesiyle tehlikeli yıkım kamerada - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:32 Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı 22:00 İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:38 Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
22:32
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
22:00
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
16:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 22:59:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (havadan fotoğraflar) - Arnavutköy'de vince bağlı iş makinesiyle tehlikeli yıkım kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]