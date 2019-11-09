/havadan fotoğraflar / İstanbul en yüksek binalarından birini Çinliler satın aldı

İSTANBUL'un en yüksek binalarından " İstanbul Tower 205" Çinli İCBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 594 milyon dolara satıldı.

Dünyanın en büyük markalarından Çin merkezli ICBS Bank, Zincirlikuyu'da bulunan Istanbul Tower 205'i, 594 milyon dolara satın aldı. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 52 katlı bina 220 metre yüksekliği ile İstanbul'un en yüksek binaları arasında. İstanbul Tower 205, Avrupa'nın en önemli gayrimenkul ödüllerinden "European Property Awards 2018-2019" da (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) "En İyi Ticari Yüksek Bina" ile "En İyi Ofis Geliştirme" kategorilerinde iki ödül almıştı. İstanbul Tower 205 dünyanın en yüksek kulesi Burj Khalifa Tower ve yıkılan N.Y. World Trade Center İkiz Kuleleri yerine yapılan One World Trade Center gibi önemli projelerin mimarı Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) tarafından tasarlandı.