Son Dakika Haberleri: /havadan fotoğraflar/ süleyman turan son yolculuğuna uğurlandı (1)
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/havadan fotoğraflar/ süleyman turan son yolculuğuna uğurlandı (1)

2 saat önce

ÜNLÜ oyuncu Süleyman Turan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Elif YAVUZ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - ÜNLÜ oyuncu Süleyman Turan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83  yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende kızı Beliz Sipahi taziyeleri kabul etti. Törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Turan öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere götürüldü.



İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:45 Kaynak: DHA
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