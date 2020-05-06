(Havadan fotoğraflar) Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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(Havadan fotoğraflar) Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
6 saat önce
SULTAN 2. Abdülhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan ve pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.
SULTAN 2. Abdülhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan ve pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan tarihi Hadımköy
Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abduhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin koronavirüsle mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak kullanılması kararı alınmıştı. Alınan karar doğrultusunda tarihi hastanede çalışma başlatılmıştı. Hastanenin çatısı ve dış cephesindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Tarihi hastanenin bahçesinde de peyzaj çalışmaları devam ediyor. Hastanede yapılan çalışmalar havadan da görüntülendi. Başta koronavirüs hastaları olmak üzere diğer hastalara da hizmet verecek olan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi yenileme çalışmalarının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 09:40 Kaynak: DHA
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