- İSTANBUL'da iç sulardaki kaçak balık avcılığıyla mücadele kapsamında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Terkos Gölü'nde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sırasında göle bırakıldığı tespit edilen toplam 7 bin 500 metre uzunluğunda uzatma ağ ele geçirildi. Ocak ayından bu yana İstanbul genelindeki iç sularda yapılan denetimlerde 40 bin metre uzunluğunda ağ ele geçiren ekipler, 23 tekneye de el koydu.

İstanbul genelinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamındaki tebliğe göre kiraya verilmemiş iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı hassas ekosistemler, endemik canlıların devamı ve iç suları korumak amacıyla yasak. Kanuna göre iç sularda amatör avcılık faaliyetlerine izin verilirken, kaçak avcılık yapanlara yönelik denetimler yapılıyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Çatalca sınırında bulunan Terkos (Duru) Gölü'nde denetim gerçekleştirdi. Farklı teknelerle göle açılan ekipler, Terkos Gölü'ne bırakılan uzatma ağlarını tespit etti. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile deniz polisinin denetimi sırasında Terkos Gölü'nden 7 bin 500 metre uzunluğunda uzatma ağları çıkarıldı. Ekipler, ağları çıkarmak için büyük çaba harcadı. Ağlara takılan farklı türdeki balıklar da ağlardan kurtarılarak tekrar göle bırakıldı. Terkos Gölü'ndeki denetim havadan da görüntülendi.

"İÇ SULARDA TİCARİ AVCILIK TAMAMEN YASAKLANMIŞ DURUMDA"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, iç sulardaki denetimlerle ilgili, "İstanbul 661 kilometre deniz kıyısı olmakla birlikte aynı zamanda iç sular yönünden de oldukça zengin. Bunlar göl, gölet ve barajlar. Buradaki ekosistem o kadar önemli ki içindeki endemik türler açısından, balıklar açısından çok önemli. Bu çerçevede 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu kanuna dayandırılarak çıkarılan tebliğler kapsamında iç sularda ticari avcılık tamamen yasaklanmış durumda. Sadece sportif amaçlı belli miktarda avcılık serbest. Biz de bu kanun çerçevesinde deniz polisimiz, jandarmamız ve gönüllü kuruluşlarımızın da desteğiyle belli aralıklarla iç sularda kaçak avcılık denetimleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

SENE BAŞINDAN BU YANA 40 BİN METRE AĞ YAKALANDI

Ahmet Yavuz Karaca, "2020 yılında şu ana kadar yakaladığımız ağ miktarı yaklaşık 40 bin metre civarında. Bugün de 7 bin 500 metre civarında ağ toplandı. Bu ağların önce mülkiyeti kamuya geçirilecek ardından imha edilecek. İç sularda 23 adet tekneye el koyduk. Suçüstünde yakalandıkları takdirde yine ağlara el konuluyor. Ticari amaçlı olanlara 2 bin TL ile 5 bin TL arasında idari para cezası uygulanıyor. Amatör olarak faaliyet gösterenlere de kurallara uymazlarsa 250 TL ile 3 bin TL arasında ceza uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

"DENETİMLERİMİZİ ARALIKSIZ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Biz denetimlerimizi aralıksız şekilde yapmaya çalışıyoruz" diyen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca şöyle devam etti: "Bu çerçevede yine güvenlik güçlerimizin ve gönüllü kuruluşlarımızın desteği önemli. Gelen ihbarları hızla değerlendiriyoruz. Maalesef yapılan tüm bu çalışmalara rağmen kaçak avcılık bir türlü durmuyor. Biz bitene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü bizden sonraki nesillerin balık yiyebilmesi, balıkçılık yapabilmesi için önemli bu alanlar. İç sulardaki ekosistem o kadar değerli ki birçok endemik tür barındırıyor. Birçok balık türü bulunuyor. Canlı olanları bulduğumuz zaman suya geri bırakıyoruz. Belli dönemlerde zaten tamamen yasak."

- İstanbul