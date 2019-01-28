Son Dakika Haberleri: Havadan Fotoğraflar // Tuzla'da Gemide Yangın

Havadan Fotoğraflar // Tuzla'da Gemide Yangın

2 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN - Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.

Havadan Fotoğraflar // Tuzla'da Gemide Yangın, System.String[]
Çağrı ÇALIŞKAN -   Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı

Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt tankerinin kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangın sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:51 Kaynak: DHA

Tuzla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı

Venezuela Lideri Maduro'yu Koruması İçin Özel Tim Gönderdiği İddia Edilen Rusya'dan Açıklama Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Deniz Çakır İçin Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 17:53:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havadan Fotoğraflar // Tuzla'da Gemide Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]