Havadan Fotoğraflar // Tuzla'da Gemide Yangın
2 saat önce
Çağrı ÇALIŞKAN - Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.
Çağrı ÇALIŞKAN - Tuzla
'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt tankerinin kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangın sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:51 Kaynak: DHA
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