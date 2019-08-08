(Havadan fotoğraflarla) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın, otopark işletmesi İSPARK'a geçti
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar sonrası otopark kısmının İSPARK'a devredildiği 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çalışmalar başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:59 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar sonrası otopark kısmının İSPARK'a devredildiği 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çalışmalar başlatıldı. Otogarı 25 yıldır işleten Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'nin sözleşmesi 5 Mayıs 2019'da dolmuştu. İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan toplantıda ilk aşamada otogarın otopark kısmının İSPARK'a devredilmesine karar verilmişti. Mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından İBB'ye bağlı ekipler saat 16.00'da otogara gitti. Polis
ve zabıtanın yanı sıra özel güvenlik ekipleri de çevrede önlemler aldı. Bayrampaşa
Kaymakamlığı'ndan gelen bir heyetin gözetiminde eski yönetime ait olan kulübe ve biletleme istasyonları kaldırıldı. Otogardaki çalışmalar tamamlandıktan sonra İSPARK'ın kulübe ve biletleme istasyonları yerleştirilecek. Çalışmaları yerinde izleyen Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan
Canbaba kararın hayırlı olmasını diledi.
- İstanbul
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