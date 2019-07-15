(Havadan fotoğraflarla) 15 Temmuz için Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı
4 saat önce
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:38 Kaynak: DHA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Çamlıca
Camii'nin mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk Bayrağı yansıtıldı. Çamlıca Camii'nde görsel şölen oluşturan Türk bayraklı mahya havadan görüntülendi.
- İstanbul
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu