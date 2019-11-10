Son Dakika Haberleri: (Havadan fotoğraflarla) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05
Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05

(Havadan fotoğraflarla) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05

7 saat önce

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81.yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilleriyle ilerleyen onlarca vatandaş saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

(Havadan fotoğraflarla) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05, System.String[]
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81.yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilleriyle ilerleyen onlarca vatandaş saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu anları havadan da fotoğraflandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünde araçlarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde ilerleyen vatandaşlar, saat 9'u 5 geçe araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Onlarca araç, çalan siren eşliğinde kornalara basarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı. Saygı duruşu esnasında duygusal anlar yaşayan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken boğazdan geçen gemiler de siren çaldı. O anlar havadan da fotoğraflandı.


- İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:21 Kaynak: DHA
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