(Havadan fotoğraflarla) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 19 Mayıs' korteji - Son Dakika

19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 101 motosikletli polis İstanbul 'da sirenler eşliğinde şehir turu gerçekleştirdi. Korteje Dünya şampiyonu sporcu ve AK Parti Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike şampiyon pilotu Toprak Razgatlıoğlu da eşlik etti. Kortejin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan da fotoğraflandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 101 motosikletle şehir turu gerçekleştirdi. Dolmabahçe'den başlayan korteje dünya şampiyonu sporcu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike şampiyon pilotu Toprak Razgatlıoğlu da eşlik etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve motosikletli polisler köprünün üzerinden geçerken Türk bayrakları açtı. Kortejin köprüden geçişi havadan da fotoğraflandı.

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