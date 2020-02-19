(Havadan fotoğraflarla) - 32 milyon Euro'luk yat İstanbul Boğazı'na demir attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla) - 32 milyon Euro'luk yat İstanbul Boğazı'na demir attı - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) - 32 milyon Euro'luk yat İstanbul Boğazı'na demir attı

6 saat önce

Hasan YILDIRIM/ MARSHALL bayraklı 73 metre uzunluğundaki 'Coral Ocean' isimli lüks yat Kuruçeşme Limanı'na demir attı.

(Havadan fotoğraflarla) - 32 milyon Euro'luk yat İstanbul Boğazı'na demir attı, System.String[]

Hasan YILDIRIM/  MARSHALL bayraklı 73 metre uzunluğundaki 'Coral Ocean' isimli lüks yat Kuruçeşme Limanı'na demir attı. 'Coral Ocean'  geçtiğimiz yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon Euro'ya satılmıştı.

1994 yılında yapımı tamamlanan Marshall bayraklı 73 metre uzunluğunda 'Coral Ocean' adlı, 3 katlı lüks yat, Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kuruçeşme Limanına demirleyen yatın, 5 gün İstanbul'da kaldıktan sonra rotasını Yunanistan'a çevireceği öğrenildi. Lüks yatın 2015 yılında tadilat geçirdiği, iç ve dış bölümlerinin ünlü tasarımcı Jon Bannenberg tarafından tasarlandığı öğrenildi. Ahoy Club'ün kurucusu Ian Malouf ise geçtiğimiz yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon Euro'ya yatı satın almıştı. 22 mürettebatı bulunan lüks yatta büyük ve geniş bir ana süit ve 4 adette alt güverte süiti bulunuyor. Bunun yanı sıra lüks yatta yüzme havuzu, buhar odası, jakuzi ve spor salonu da yer alıyor.

"UZAYA BİLE GİDİLİR BU YATLA"Kuruçeşme Limanı'nda demirleyen lüks yatı görerek inceleyen Bülent Kayar," Geçerken gördüm. İnsanlar zevkli ve lüksü için neler yapıyor diye düşündüm. Bakmaya bile korkuyoruz. Aldığımız maaşlarla kıyaslama yapsak ömrümüz yetmez almaya. Benim olsa gezerim, dünyanın tadını çıkarırım. Uzaya bile gider bu gemi" ifadelerini kullandı.


İstanbul Boğazı, Kuruçeşme, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü
İstanbul'da hava kirliliği Kartal, Esenyurt ve Fatih'te en üst seviyede İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil Son dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:38:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Havadan fotoğraflarla) - 32 milyon Euro'luk yat İstanbul Boğazı'na demir attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]