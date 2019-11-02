Son Dakika Haberleri: (havadan fotoğraflarla) Arnavutköy'de fabrika yangını (2)
Son Dakika Güncel (havadan fotoğraflarla) Arnavutköy'de fabrika yangını (2)

(havadan fotoğraflarla) Arnavutköy'de fabrika yangını (2)

6 saat önce

İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

(havadan fotoğraflarla) Arnavutköy'de fabrika yangını (2), System.String[]

Taylan ERGÜN - Emin YEŞİL - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada yangın çıktı. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski bulunduğu kaydedildi. İtfaiyenini yangına müdahalesi sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:36 Kaynak: DHA
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