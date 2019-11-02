(havadan fotoğraflarla) Arnavutköy'de fabrika yangını (2)
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İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:36 Kaynak: DHA
Taylan ERGÜN - Emin YEŞİL - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada yangın çıktı. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski bulunduğu kaydedildi. İtfaiyenini yangına müdahalesi sürüyor.
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