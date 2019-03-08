Son Dakika Haberleri: Havadan Fotoğraflarla//ataşehir'de Mobilya İmalathanesinin Çatısında Yangın (1)

Havadan Fotoğraflarla//ataşehir'de Mobilya İmalathanesinin Çatısında Yangın (1)

55 dakika önce

ATAŞEHİR Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokakta bulunan mobilya imalathanesinin çatısında yangın yangında çıktı.

Havadan Fotoğraflarla//ataşehir'de Mobilya İmalathanesinin Çatısında Yangın (1), System.String[]
ATAŞEHİR Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokakta bulunan mobilya imalathanesinin çatısında yangın yangında çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı iddia edilen yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:16 Kaynak: DHA

Ferhatpaşa Mahallesi, Güncel
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