TAKSİM'de temeli 10 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası yükselmeye başladı. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü 95 bin 596 metrekare kapalı alanı bulunan inşaatta sona yaklaşılıyor.

BETONARME İNŞAAT TAMAMLANDI

Bütün dünyada etkili olan koravirüs salgını tedbirleri kapsamında, Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıkları tarafından alınan önlemler çerçevesinde çalışmaların devam ettiği yeni AKM binası şantiyesinde, işçi sayısı azaltılıp sosyal mesafe kurallarına uyularak inşaat sürdürülüyor. 95 bin 596 metrekare kapalı alana sahip, 5 ayrı bloktan oluşacak yeni AKM binasında tüm bloklarda kaba yapı imalatları tamamlandı. Çalışmalar da şu anda akustik duvarlar, asma tavanlar, giydirmeler gibi içerde yapılacak işlere yoğunlaşılmış durumda.

İLK DEFA 1969 YILINDA AÇILMIŞTI

Atatürk Kültür Merkezi, 1969 yılında Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları 'nın eserlerini icra etmesi amacıyla açılmıştı. O zamanlar dünyanın en büyük 4. sanat merkezi olan bina, 1970 yılında meydana gelen büyük yangın sonrası tekrar onarılarak 1977 yılında Atatürk Kültür Merkezi adını almıştı.

YIKILDI YENİDEN YAPILIYOR2008 yılından itibaren kullanılmayan bina 2018 yılında yeniden projelendirdi. Eskiyen yapı yıkıldı, yenisinin temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da atıldı. Yeni AKM aslına uygun olarak tasarlandı. Projeyi, eski binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu çizdi.

YENİ AKM'DE NELER VARYeni Atatürk Kültür Merkezi Projesinde 95 bin 596 metrekare kapalı alan bulunuyor. Proöede 2 bin 40 kişilik opera salonu, ayrıca 827 kişilik tiyatro, konferans salonları, oda tiyatro salonları, sahne makyaj ve kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonu, solist ve orkestra sergi salonları, kayıt stüdyoları, prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları, kitap kafeler, toplantı odaları idari ofisler ve 435 araçlık kapalı otopark bulunuyor.

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